В самолете экипаж поднял панику, приняв похмелье за коронавирус

Экипаж самолета Singapore Airlines запаниковал, когда студентка пожаловалась на недомогание.

Стюардессы Singapore Airlines заподозрили у студентки из Лондона коронавирус, когда она попросила таблетку парацетамола. Оказалось, что у девушки было похмелье. Об этом сообщило Business Insider.

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Шведка Джулия Валентин студентка университета в Лондоне. Она прилетела в отпуск с подругой в Сингапур. Перед самим вылетом домой, который должен был состояться в 06:00, девушки сходили на вечеринку. Где, по их словам, много пили, но мало ели.

Валентин отметила, что уже под утро ей было плохо - ее тошнило. Когда она попала на борт, то попросила у стюардесс таблетку от головы, чтобы снять симптомы похмелья.

Стюардессы заподозрили у нее коронавирус. Они отсадили её от остальных пассажиров на несколько рядов и заставили одеть ее маску.

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По словам студентки, ей мерили температуру каждые 30 минут. Оказалось, что у девушки, к ее удивлению, был жар - 40 градусов. Позже доктор сказал ей, что это могла быть реакция на татуировку, которую она сделала за два дня до окончания отпуска.

Мы чувствовали себя в самолете, как в сериале “Ходячие мертвецы“, - сказала студентка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сингапуре зафиксировали пять новых случаев коронавируса.

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