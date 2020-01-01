Выборы в США: Байден обошел Сандерса в девяти штатах

Байден лидирует в предвыборной гонке за место кандидата от Демпартии США. Однако, подсчет голосов еще не окончен.

На предвыборной гонке в США бывший вице-президент Джо Байден, по предварительным данным, опережает своего основанного соперника в борьбе за участие в выборах президента США от Демократической партии Берни Сандерса после масштабных внутрипартийных голосований - "супервторника", сообщает Bloomberg.

Так, по данным издания, Джо Байден получает голоса 453 делегатов, Берни Сандерс - 382, Элизабет Уоррен - 50, Майкл Блумберг - 44, а Тулси Габбард - 1. При этом подсчет числа делегатов еще далек от завершения, и окончательные данные поступят только через несколько дней: только тогда станет ясна реальная расстановка сил по итогам "супервторника".

Голоса делегатов - ключевой показатель для американских внутрипартийных выборов, именно делегаты будут выбирать, кто станет кандидатом в президенты от Демократической партии. Чтобы обеспечить себе победу, кандидату необходимо набрать 1991 голосов делегатов. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, к голосованию подключатся так называемые суперделегаты. Их тоже выбирают на предварительных выборах, но без необходимости в итоговом голосовании они не участвуют.

Накануне в США прошел "супервторник" - масштабные предварительные внутрипартийные выборы республиканцев и демократов, в которых приняли участие 14 штатов. Байден одержал победу в девяти из них, Сандерс - в четырех, в штате Мэн голоса еще подсчитываются.

Джо уже не тот. Байден проваливает выборы в США

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