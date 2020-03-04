В аэропорту Германии замечен фанат "ДНР"

Поклонником псевдореспублики оказался гражданин США.

В немецком аэропорту Франкфурта-на-Майне заметили гражданина США, у которого на чемодане был флаг так называемой “республики“ДНР“. Куда и зачем летел данный гражданин остается загадкой. Об этом написал журналист Игорь Соловей у себя в Facebook.

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Американец Рональд Годир выставляет напоказ свое увлечение “ДНР“ и “Новороссией“. Куда и откуда он летел, пока непонятно, - пишет Соловей.

По его словам, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что в оккупированном Донецке проходит конференция под названием “Диалог наций“. И якобы делегация организации “Yes Califorhia“, которая выступает за отделение штата Калифорния от Соединенных штатов, прибыла в Донецк для участия в конференции по созданию “многополярного мира“.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-главарь “ДНР“ стал мэром российской Элисты.

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