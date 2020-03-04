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В аэропорту Германии замечен фанат "ДНР"

Комментариев: 1
Поклонником псевдореспублики оказался гражданин США.
Сумка фаната "ДНР"
Сумка фаната "ДНР"
facebook.com/solovey.igor

В немецком аэропорту Франкфурта-на-Майне заметили гражданина США, у которого на чемодане был флаг так называемой “республики“ДНР“. Куда и зачем летел данный гражданин остается загадкой. Об этом написал журналист Игорь Соловей у себя в Facebook

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Американец Рональд Годир выставляет напоказ свое увлечение “ДНР“ и “Новороссией“. Куда и откуда он летел, пока непонятно, - пишет Соловей.

По его словам, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что в оккупированном Донецке проходит конференция под названием “Диалог наций“. И якобы делегация организации “Yes Califorhia“, которая выступает за отделение штата Калифорния от Соединенных штатов, прибыла в Донецк для участия в конференции по созданию “многополярного мира“.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-главарь “ДНР“ стал мэром российской Элисты

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Теги: Гражданин США, ДНР, Фанат, Германия, Аэропорт
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    04.03.2020, 14:35
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Теория заговора Адепт гадалки.
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