Италия приняла жесткие меры по борьбе с коронавирусом

В стране запрещают массовые мероприятия, а пожилым людям советуют вовсе не выходить из дома.

Италия больше всего пострадала от коронавируса в ЕС

В Италии проводят заседание из-за эпидемии коронавируса в стране, на котором обсуждают меры по предотвращению распространения заболевания, пишет в среду, 4 марта, Ansa.

В правительстве отмечают, что новые меры будут применяться по всей территории страны в течение не менее 30 дней.

Жителям рекомендуют воздерживаться от рукопожатий, объятий, поцелуев. Людей также могут попросить держаться в пределах метра друг от друга.

Пожилым людям рекомендуют оставаться дома.

Также предлагается отменить все конференции и совещания, а спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, могут проходить при отсутствии зрителей.

Правительство также стремится укрепить систему здравоохранения, увеличив на 50% количество мест в отделениях интенсивной терапии, на которые сейчас приходится наибольшее давление в борьбе с коронавирусом.

Как известно, Италия больше всех пострадала от коронавируса , если брать ко вниманию страны Европы. Зафиксировано 2260 случаев и 79 смертей.

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