Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Италия приняла жесткие меры по борьбе с коронавирусом

Комментариев: 0
В стране запрещают массовые мероприятия, а пожилым людям советуют вовсе не выходить из дома.
Италия больше всего пострадала от коронавируса в ЕС
Италия больше всего пострадала от коронавируса в ЕС
 
В Италии проводят заседание из-за эпидемии коронавируса в стране, на котором обсуждают меры по предотвращению распространения заболевания, пишет в среду, 4 марта, Ansa.
 
В правительстве отмечают, что новые меры будут применяться по всей территории страны в течение не менее 30 дней.
 
Жителям рекомендуют воздерживаться от рукопожатий, объятий, поцелуев. Людей также могут попросить держаться в пределах метра друг от друга.
 
 
Пожилым людям рекомендуют оставаться дома.
 
Также предлагается отменить все конференции и совещания, а спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, могут проходить при отсутствии зрителей.
 
Правительство также стремится укрепить систему здравоохранения, увеличив на 50% количество мест в отделениях интенсивной терапии, на которые сейчас приходится наибольшее давление в борьбе с коронавирусом.
 
Как известно, Италия больше всех пострадала от коронавируса , если брать ко вниманию страны Европы. Зафиксировано 2260 случаев и 79 смертей.
 
В то же время во вторник, 3 марта, в Италии впервые снизились темпы распространения коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, эпидемия, безопасность, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь