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У европейского чиновника обнаружили коронавирус

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В целях безопасности европейское оборонное агентство отменило все совещания на ближайшее время.
Коронавирус нашли у европейского чиновника
Коронавирус нашли у европейского чиновника
aa.com.tr
 
У сотрудника европейского оборонного агентства, штаб которого находится в Брюсселе, выявили коронавирус, пишет в среду, 4 марта, Euractiv.
 
Предполагается, что чиновник агентства заразился вирусом в Италии. После его возвращения он контактировал с 30 должностными лицами из других учреждений ЕС. На данный момент мужчина ожидает дополнительных результатов теста на коронавирус.
 
В качестве меры предосторожности, Европейское оборонное агентство отменило все совещания до 13 марта.
 
Как сообщалось, еще один топ-чиновник Ирана заразился коронавирусом. Речь идет о главе скорой помощи страны Пирхосейне Куливанде.
 
Напомним, иранский чиновник, член совещательного органа при высшем руководителе Мохаммад Мирмохаммади умер от коронавируса.

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Теги: Европа, Брюссель, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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