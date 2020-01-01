У европейского чиновника обнаружили коронавирус

В целях безопасности европейское оборонное агентство отменило все совещания на ближайшее время.

У сотрудника европейского оборонного агентства, штаб которого находится в Брюсселе, выявили коронавирус, пишет в среду, 4 марта, Euractiv.

Предполагается, что чиновник агентства заразился вирусом в Италии. После его возвращения он контактировал с 30 должностными лицами из других учреждений ЕС. На данный момент мужчина ожидает дополнительных результатов теста на коронавирус.

В качестве меры предосторожности, Европейское оборонное агентство отменило все совещания до 13 марта.

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