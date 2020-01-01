У европейского чиновника обнаружили коронавирус
В целях безопасности европейское оборонное агентство отменило все совещания на ближайшее время.
У сотрудника европейского оборонного агентства, штаб которого находится в Брюсселе, выявили коронавирус, пишет в среду, 4 марта, Euractiv.
Предполагается, что чиновник агентства заразился вирусом в Италии. После его возвращения он контактировал с 30 должностными лицами из других учреждений ЕС. На данный момент мужчина ожидает дополнительных результатов теста на коронавирус.
В качестве меры предосторожности, Европейское оборонное агентство отменило все совещания до 13 марта.
Как сообщалось, еще один топ-чиновник Ирана заразился коронавирусом. Речь идет о главе скорой помощи страны Пирхосейне Куливанде.
Напомним, иранский чиновник, член совещательного органа при высшем руководителе Мохаммад Мирмохаммади умер от коронавируса.
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