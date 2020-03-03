В Италии отменены спортивные мероприятия, закрыты школы и ВУЗы

Правительство решило закрыть школы и университеты до середины марта. Также сегодня должен был состояться полуфинал Кубка Италии по футболу.

В Италии в связи с распространением коронавируса COVID-19 отменены все спортивные мероприятия и закрыты учебные заведения. Об этом сообщает агентство ANSA в среду, 4 марта.

Проведение спортивных мероприятий запрещено на ближайшие 30 дней. Запрет касается всех мероприятий, где нет возможности контролировать безопасное расстояние между людьми в 1 метр, отмечено в постановлении Научно-технического комитета при Правительстве Италии, пишет La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что на сегодня в Турине был запланирован ответный матч полуфинала Кубка Италии между Ювентусом и Миланом. Известие итальянского Правительства поступило уже после того, как Милан прибыл в Турин. Также рассматривалась возможность проведения игры без зрителей.

Также Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты.

Согласно последним данным, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек, заразились 2263, 160 вылечились. Накануне в Италии впервые снизились темпы распространения коронавируса.

Напомним, что ранее у европейского чиновника обнаружили коронавирус. В целях безопасности европейское оборонное агентство отменило все совещания на ближайшее время.

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