В РФ заявили о попытке применения химоружия повстанцами в Сирии

Повстанцы в Идлибе якобы пытались применить химическое оружие, но отравились сами, сообщили российские военные.

Сирийские повстанцы пытались применить химическое оружие в Идлибе, чтобы сорвать продвижение сирийской армии в городе Серакаб. Об этом говорится в заявлении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, передает Интерфакс.

"2 марта в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек попыталась взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами", - сообщили военные РФ

"Из-за отсутствия необходимого опыта и навыков, террористы нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку веществ рядом с собой. В результате инцидента террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, 1 марта Турция начала новую операцию в Сирии, которая называется Весенний щит. В Анкаре утверждали, что единственная цель операции – самооборона от солдат режима Асада после атаки 27 февраля, когда погибли более 30 турецких военнослужащих.

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