Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ заявили о попытке применения химоружия повстанцами в Сирии

Комментариев: 2
Повстанцы в Идлибе якобы пытались применить химическое оружие, но отравились сами, сообщили российские военные.
Сирийский Алеппо после бомбардировки (архив)
Сирийский Алеппо после бомбардировки (архив)

Сирийские повстанцы пытались применить химическое оружие в Идлибе, чтобы сорвать продвижение сирийской армии в городе Серакаб. Об этом говорится в заявлении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, передает Интерфакс.

"2 марта в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек попыталась взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами", - сообщили военные РФ

"Из-за отсутствия необходимого опыта и навыков, террористы нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку веществ рядом с собой. В результате инцидента террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, 1 марта Турция начала новую операцию в Сирии, которая называется Весенний щит. В Анкаре утверждали, что единственная цель операции – самооборона от солдат режима Асада после атаки 27 февраля, когда погибли более 30 турецких военнослужащих.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Сирия, химическое оружие, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
WTF2wtf    04.03.2020, 17:24
Оценка:  +3
WTF2wtf
Из таких заявлений можно предположить, что асадовцы там применили химию, а россияне пытаются это оправдать ... или там вообще асадовцы походу и вагнеровцев прицепом траванули
Lyonya-Space    04.03.2020, 17:09
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Если раша что-то срочно заявила - к бабке не ходи, на воре и шапка горит!
Сейчас всплывут очередные "диспетчеры Карлосы"...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь