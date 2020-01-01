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В Грузии под лавиной погибли итальянские туристы

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В общем на курорте катались десятеро итальянских туристов. Часть из них удалось спасти от бедствия.
Три человека спасти не удалось
Три человека спасти не удалось
 
В Грузии на прилегающей к Тетнулди территории после схода лавины погибли три итаьянских туриста, пишет Компания развития горных курортов в среду, 4 марта.
 
Группа итальянских туристов из 10 человек каталась на запрещенной территории близ Тетнулди, в результате чего сошла лавина. От нее спаслись четыре человека, остальные шесть попали под стихию.
 
Спасательная служба незамедлительно отреагировала на произошедшее. Два человека извлекли вовремя из-под лавины. У одного отмечаются множественные переломы.
 
"К сожалению, трех человек спасти не удалось. Спасатели обнаружили их мертвыми", - сообщили в компании.
 
Как известно, в этом же районе в феврале погиб турист из Украины. Тогда на лыжах катались пятеро человек.
 
По состоянию на начало прошлого месяца из-за схода лавин в Грузии погибли более 40 человек.

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Теги: Грузия, туристы, лавина
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Источник: korrespondent.net

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