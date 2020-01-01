В Большом национальном собрании Турции произошла массовая драка из-за слов в адрес турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Массовая драка произошла в парламенте Турции между пердставителями от правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Республиканской народной партии. Об этом сообщает издание Milliyet

Депутатов партии Эрдогана возмутило высказывание Энгина Озкоча, возглавляющего фракцию основной оппозиционной партии.

Оппозиционер раскритиковал президента Турции за его политику в отношении Сирии, после чего началась потасовка с участием большого количества депутатов.

Генпрокуратура Анкары открыла дело в отношении Энгина Озкоча из-за "оскорбления в адрес президента".

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