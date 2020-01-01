Массовая драка произошла в парламенте Турции
В Большом национальном собрании Турции произошла массовая драка из-за слов в адрес турецкого президента Реджепа Эрдогана.
Массовая драка произошла в парламенте Турции между пердставителями от правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Республиканской народной партии. Об этом сообщает издание Milliyet.
Депутатов партии Эрдогана возмутило высказывание Энгина Озкоча, возглавляющего фракцию основной оппозиционной партии.
Оппозиционер раскритиковал президента Турции за его политику в отношении Сирии, после чего началась потасовка с участием большого количества депутатов.
Генпрокуратура Анкары открыла дело в отношении Энгина Озкоча из-за "оскорбления в адрес президента".
Ранее сообщалось, что в Турции рассказали о потерях армии Асада за неделю.
Также Корреспондент.net писал, что Эрдоган запросил у Трампа поддержку.
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