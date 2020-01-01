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Массовая драка произошла в парламенте Турции

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В Большом национальном собрании Турции произошла массовая драка из-за слов в адрес турецкого президента Реджепа Эрдогана.
 
Массовая драка произошла в парламенте Турции между пердставителями от правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Республиканской народной партии. Об этом сообщает издание Milliyet.
 
Депутатов партии Эрдогана возмутило высказывание Энгина Озкоча, возглавляющего фракцию основной оппозиционной партии.
 
Оппозиционер раскритиковал президента Турции за его политику в отношении Сирии, после чего началась потасовка с участием большого количества депутатов.
 
 
Генпрокуратура Анкары открыла дело в отношении Энгина Озкоча из-за "оскорбления в адрес президента".
 
 
Также Корреспондент.net писал, что Эрдоган запросил у Трампа поддержку.
 
 

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Теги: Турция, видео, драка, парламент, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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