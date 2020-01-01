Столтенберг рассказал, когда выведут войска из Афганистана

Афганистан не должен вновь стать прибежищем международного терроризма, заявил генсек НАТО.

Количество войск НАТО в Афганистане будут сокращать постепенно, если Талибан будет выполнять свои обязательства согласно договору. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в Загребе в среду, 4 марта.

Столтенберг подчеркнул, что сроки вывода сил Альянса напрямую зависят от действий талибов и выполнения ими обязательств.

"Мы будем сокращать свое присутствие, если "Талибан" будет выполнять свои обязательства. Сроки вывода сил из Афганистана зависят от действий "Талибана" … Очень важный момент, что движение "Талибан" признало, что оно должно порвать все связи с международными террористическими организациями и не допустить, чтобы Афганистан вновь стал прибежищем для международного терроризма. Они также согласились снизить уровень насилия, сесть за стол и начать внутриафганские переговоры", - сказал Столтенберг.

Единственный путь к миру в Афганистане - внутриафганские переговоры, заявил глава альянса и добавил, что НАТО продолжит оказывать поддержку афганским силам безопасности.

Напомним, в понедельник представитель "Талибана" сообщил о завершении периода "снижения уровня насилия" и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.

При этом талибы обещали придерживаться перемирия с силами США и НАТО, согласно мирному договору, подписанному 29 февраля в Дохе.

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