У женщины, которая скончалась от COVID-19 было диагностировано серьезное иммунное заболевание.

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Ираке

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Багдаде. Об этом в среду, 4 марта, сообщило издание Mawazin News со ссылкой на иракский Минздрав.

"Министерство здравоохранения и окружающей среды заявляет о смерти в Багдаде одного из тех, кто был инфицирован новым коронавирусом", - сообщило министерство.

По словам официального представителя ведомства Сейфа аль-Бадра, умершая женщина страдала тяжелым иммунным заболеванием.

На данный момент в Ираке зарегистрировано 35 случаев коронавируса. В страну вирус пришел из соседнего Ирана.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

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