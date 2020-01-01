Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Ираке
У женщины, которая скончалась от COVID-19 было диагностировано серьезное иммунное заболевание.
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Багдаде. Об этом в среду, 4 марта, сообщило издание Mawazin News со ссылкой на иракский Минздрав.
"Министерство здравоохранения и окружающей среды заявляет о смерти в Багдаде одного из тех, кто был инфицирован новым коронавирусом", - сообщило министерство.
По словам официального представителя ведомства Сейфа аль-Бадра, умершая женщина страдала тяжелым иммунным заболеванием.
На данный момент в Ираке зарегистрировано 35 случаев коронавируса. В страну вирус пришел из соседнего Ирана.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Ранее в Венгрии подтвердились два первых случая коронавируса COVID-19. Заболевшими оказались студенты из Ирана.
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