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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Ираке

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У женщины, которая скончалась от COVID-19 было диагностировано серьезное иммунное заболевание.
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Ираке
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Ираке
 
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Багдаде. Об этом в среду, 4 марта, сообщило издание Mawazin News со ссылкой на иракский Минздрав.
 
"Министерство здравоохранения и окружающей среды заявляет о смерти в Багдаде одного из тех, кто был инфицирован новым коронавирусом", - сообщило министерство.
 
По словам официального представителя ведомства Сейфа аль-Бадра, умершая женщина страдала тяжелым иммунным заболеванием.
 
На данный момент в Ираке зарегистрировано 35 случаев коронавируса. В страну вирус пришел из соседнего Ирана.
 
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
 
Ранее в Венгрии подтвердились два первых случая коронавируса COVID-19. Заболевшими оказались студенты из Ирана. 

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Теги: Ирак, смерть, Багдад, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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