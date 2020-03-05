Выход нового Бонда отложили из-за коронавируса

Новый фильм о Джеймсе Бонде станет 25-м по счету. Главную роль, как и в нескольких предыдущих фильмах, исполнил Дэниэл Крейг.

Мировую премьеру 25-й части бондианы Не время умирать перенесли с апреля на ноябрь 2020 года из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 4 марта, сообщает Deadline.

К такому решению пришли продюсеры фильма, изучив ситуацию на рынке кинопроката.

Variety отмечает, что из-за коронавируса оказались закрыты кинотеатры на таких крупных рынках как Китай, Япония, Южная Корея и Италия, из-за чего в случае выхода в прокат в апреле, фильм с 200-миллионным бюджетом мог бы оказаться убыточным.

По сюжету Джеймс Бонд отошел от службы и наслаждается жизнью на Ямайке. В какой-то момент к нему обращается его старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ и просит помочь спасти похищенного ученого. Но в результате спецагент попадает в ловушку загадочного злодея в маске, который вооружен технологическим оружием. Кроме того, Бонд знакомится со своей преемницей, которую в фильме сыграла Лашана Линч.

В фильме также снялись Ана де Армас, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Кристоф Вальц и другие. Режиссером выступил Кэри Фукунага.

Главный саундтрек к фильму записала Билли Айлиш.

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