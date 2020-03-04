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Египет вводит визы для туристов

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По указанию премьер-министра страны Мустафы Мадбули, туристическая виза будет введена летом 2020 года.
Египет вводит визы для туристов
Египет вводит визы для туристов

В Египте в первого июня 2020 года вступают в силу новые правила въезда и пребывания на территории страны для иностранных туристов. По новой визе турист сможет неоднократно въезжать в страну, но при этом максимальное количество дней пребывания при однократном въезде не сможет превышать 90 дней. Об этом в среду, 4 марта, сообщают Известия.  

Сами документы можно будет оформить только через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз.

Визу будут выдавать сроком на пять лет. Каждый заезд сможет длиться не более 90 дней. 

Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летние - самые жаркие месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере десяти долларов.

Ранее пассажира турецких авиалиний из-за поддельной визы обмотали пленкой для защиты багажа и насильно посадили на рейс. Также, в США ужесточили выдачу грин-карт

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Теги: Египет, туристы, отдых, виза
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Источник: korrespondent.net

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