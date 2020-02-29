Серена Уильямс представила модную коллекцию из веганской кожи
Американская теннисистка Серена Уильямс презентовала в Instagram коллекцию одежды из искусственной кожи SerenaSpring2020. Об этом сообщает информационный портал Рlantbasednews.
23-кратная обладательница титула Большого шлема рассказала, что ее на творчество вдохновила Африка.
“Вот откуда я взяла принт с текстурой шкуры жирафа”, - поделилась она.
Как утверждает Уильямс, коллекция направлена на “чествование и поощрение всех женщин”.
“Наша цель заключается в том, чтобы усилить присущее им величие одеждой, бескомпромиссной и красивой”, - заключила Уильямс.
Термин веганская кожа был придуман несколько лет назад. как более экологичный термин для описания искусственных изделий, похожих на кожу. Другими словами, веганская кожа - это искусственная кожа или кожзаменитель.
Ранее известная американская теннисистка Серена Уильямс вышла на подиум в Нью-Йорке после собственного показа с дочерью на руках.
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