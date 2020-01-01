За сутки COVID-19 заразилось 2223 человек
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за последние сутки 2223 новых случая заражения COVID-19 в мире, 120 из которых приходятся на Китай. Об этом говорится в опубликованном в среду, 4 марта, информационном бюллетене ВОЗ. Таким образом, за пределами Китая инфекция выявлена у 2103 человек.
В общей сложности от инфекции, вызываемой коронавирусом нового типа, по данным организации, умерли 2984 человека в Китае и 214 - по всему миру.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии.
Ранее Франция и США договорились координировать действия из-за коронавируса. Речь идет о научных, медицинских и экономических услий.
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