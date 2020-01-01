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В Париже река Сена затопила набережные

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Разлив воды произошел одновременно на двух сторонах реки возле музеев Орсе и Лувра. Полиция перекрывает доступ пешеходов к затопленным участкам.
В Париже уже около месяца каждый день идут дожди
В Париже уже около месяца каждый день идут дожди

В Париже река Сена вышла из берегов и подтопила набережные возле Лувра и музея Орсе. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 7 марта.

Разлив воды произошел одновременно на двух сторонах реки возле музеев Орсе (левый берег) и Лувра (правый), также подтоплена набережная возле моста Александра III в 7-м округе столицы – говорится в сообщении.

Городские службы убрали с набережных передвижные кафе, мусорные баки, скамейки и деревья в кадках. Также владельцы автомобилей в срочном порядке убирают машины с прилегающих к затопленным местам районов. Полиция перекрывает доступ пешеходов к затопленным участкам.

При этом вода пока не помешала работе парижского метрополитена и движению общественного транспорта, так как проезжая часть находится выше пешеходной зоны.

В Париже уже около месяца каждый день идут дожди, которые и стали причиной наводнения. Уже в воскресенье вода в Сене может приблизиться к отметке 4,5 метра.

Напомним, в январе 2018 года уровень воды в Сене поднимался до 5,88 метра. Тогда в Париже объявили оранжевый уровень опасности. Были затоплены семь станций метро, многие дороги и улицы, не работали музеи, в том числе и Лувр.

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Теги: Франция, река, наводнение, Париж, дожди, наводнения, Сена
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Источник: korrespondent.net

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