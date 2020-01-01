В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом
В Сирии не менее 30 человек стали жертвами крупного ДТП на шоссе Дамаск – Хомс. Об этом сообщает радиостанция Sham FM в субботу, 7 марта.
Отмечается, что в районе Багдадского моста столкнулись бензовоз, два автобуса и несколько легковых автомобилей, двигавшихся на большой скорости.
Также в результате ДТП есть пострадавшие. Но их число пока не называется.
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Ранее в американском штате Калифорния перевернулся рейсовый автобус. В результате инцидента три человека скончались на месте аварии, 18 были госпитализированы.
Также сообщалось о масштабной аварии в канадской провинции Онтарио. В районе города Барри столкнулись около 100 автомобилей. Тогда незначительные травмы получили десять человек.
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