На шоссе Дамаск – Хомс столкнулись бензовоз, два автобуса и несколько легковых автомобилей.

В Сирии не менее 30 человек стали жертвами крупного ДТП на шоссе Дамаск – Хомс. Об этом сообщает радиостанция Sham FM в субботу, 7 марта.

Отмечается, что в районе Багдадского моста столкнулись бензовоз, два автобуса и несколько легковых автомобилей, двигавшихся на большой скорости.

Также в результате ДТП есть пострадавшие. Но их число пока не называется.

Cмотрите фотогалерею: В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом

Ранее в американском штате Калифорния перевернулся рейсовый автобус. В результате инцидента три человека скончались на месте аварии, 18 были госпитализированы.

Также сообщалось о масштабной аварии в канадской провинции Онтарио. В районе города Барри столкнулись около 100 автомобилей. Тогда незначительные травмы получили десять человек.

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