В Германии прошла демонстрация за прием беженцев

Участники акции в Гамбурге призвали власти ЕС и ФРГ принять беженцев с границы Турции и Греции.

В Гамбурге в субботу, 7 марта, прошла акция в поддержку беженцев на границе Турции и Греции. Ее организаторы из международного движения Seebr"ucke ожидают, что власти Евросоюза, Германии и Гамбурга примут беженцев, пытающихся попасть в ЕС через турецко-греческую границу.

Представители двиения считают, что для этих целей можно использовать свободное жилье. Кроме того, они призвали эвакуировать жителей лагерей для беженцев на греческих островах.

По оценке полиции, в демонстрации и шествии участвовали до 3900 человек. Сами организаторы заявили о 5 тысячах, призвав выйти на улицу всех, кто выступает за солидарность и право на убежище.

Как известно, 29 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Турции открыли границы для беженцев из Сирии в ЕС. С тех пор тысячи мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза. Это привело к столкновениям с греческой полицией. По оценке ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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