На Мальдивах начали "закрывать" острова из-за коронавируса

Заболели два иностранных работника курорта на острове Куреду. Информацию о заболевании подтвердил глава минздрава страны.

Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы на Мальдивах. Об этом сообщает местное издание Raajje в субботу, 7 марта.

Отмечается, что заболели два иностранных работника курорта на острове Куреду. Новость о заболевании подтвердил глава минздрава страны Абдулла Амин.

По его словам, еще четыре человека находятся на карантине, включая двух граждан Франции.

В свою очередь глава минтуризма островного государства Али Вахид объявил, что остров закрыт. В настоящее время власти проводят "отслеживание контактов".

Указано, что остров Куреду – один из трех временно закрытых. При этом не уточняется, на каких еще островах введены ограничения,

Напомним, в мире коронавирусом COVID-19 заразились 100 тысяч человек. Большинство из них уже вылечились. Подавляющее количество случаев инфицирования зафиксировано в Китае – 80 556. Также много зараженных в Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858).

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