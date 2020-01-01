В Молдове подтвердили первый случай коронавируса

Заражение обнаружили у 48-летней женщины, которая вернулась из Италии. Она госпитализирована с двусторонней бронхопневмонией.

В Молдове официально подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса. Его обнаружили у женщины, которая вернулась из Италии, сообщила в субботу, 7 марта, пресс-служба Минздрава страны.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом нового типа в Республике Молдова. Речь идет о 48-летней женщине, которая вернулась сегодня из Италии", - указали в ведомстве.

Отмечается, что женщина, которая страдает от диабета и гипертонии, госпитализирована с двусторонней бронхопневмонией, острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой и кашлем.

Правительство Молдовы в субботу соберется на внеочередное национальное совещание по вопросам общественного здравоохранения, на котором будет представлена вся информация о ситуации с коронавирусом в стране.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 марта зарегистрирован один подтвержденный случай COVID-19 . На исследовании в лаборатории находятся 20 образцов материалов, в том числе шесть от лиц с подозрением на коронавирус и 14 от граждан, которые с ними контактировали.