Трамп упомянул разговор с Зеленским, рассказывая о тестах на COVID-19

Американский лидер назвал действия по сдерживанию коронавируса в США такими же совершенными, как и беседа с президентом Украины.

Президент США Дональд Трамп упомянул разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассказывая о борьбе с коронавирусом в США. Об этом в субботу, 7 марта, сообщила радиокомпания Голос Америки

Во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в городе Атланта, Трамп заявил журналистам, что "все, кто нуждаются в проверке, получают тест".

"Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма, верно?", - подчеркнул Трамп, стравнив политику по предоставлению тестов со стенограммой разговора с Зеленским.

Напомним, скандал, разгоревшийся после телефонного разговора Трампа и Зеленского 25 июля 2019 года, стал причиной запуска процедуры импичмента президента США.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

Как отмечают обозреватели, вспышка коронавируса в США стала новым испытанием для президентства Трампа после процедуры импичмента, которая завершилась его победой

По состоянию на 6 марта в США было зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусом.

Ранее вице-президент США Майк Пенс, которого Трамп назначил ответственным за стратегию по сдерживанию вспышки COVID-19, заявил о дефиците тестов на коронавирус в стране.

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