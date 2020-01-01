Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп упомянул разговор с Зеленским, рассказывая о тестах на COVID-19

Комментариев: 0
Американский лидер назвал действия по сдерживанию коронавируса в США такими же совершенными, как и беседа с президентом Украины.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп упомянул разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассказывая о борьбе с коронавирусом в США. Об этом в субботу, 7 марта, сообщила радиокомпания Голос Америки.
 
Во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в городе Атланта, Трамп заявил журналистам, что "все, кто нуждаются в проверке, получают тест".
 
"Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма, верно?", - подчеркнул Трамп, стравнив политику по предоставлению тестов со стенограммой разговора с Зеленским.
 
Напомним, скандал, разгоревшийся после телефонного разговора Трампа и Зеленского 25 июля 2019 года, стал причиной запуска процедуры импичмента президента США.
 
Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи. 
 
Как отмечают обозреватели, вспышка коронавируса в США стала новым испытанием для президентства Трампа после процедуры импичмента, которая завершилась его победой.
 
По состоянию на 6 марта в США было зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусом.
 
Ранее вице-президент США Майк Пенс, которого Трамп назначил ответственным за стратегию по сдерживанию вспышки COVID-19, заявил о дефиците тестов на коронавирус в стране.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, тесты, диагностика, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь