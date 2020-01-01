В Мексике три человека умерли от лекарства, зараженного бактериями

Еще 42 человека, пострадавших от использования гепарина натрия, находятся в стационаре, шестеро из них в реанимации.

Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила о гибели третьего пациента, пострадавшего в больнице компании от использования бактериально зараженного препарата гепарин натрия. Сообщение об этом появилось на сайте Pemex 7 марта.

"Pemex сожалеет о трагической смерти третьего пациента, пострадавшего в этом инциденте, и подтверждает свое обязательство прояснить обстоятельства этого дела", - подчеркнули в компании.

В результате инцидента медицинскую помощь в стационаре получают 42 пострадавших, из них шесть находятся в отделении интенсивной терапии, еще 13 находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, 27 и 28 февраля в клинику Pemex в городе Вильяэрмоса начали поступать пациенты с высокой температурой и потоотделением. Ранее они прошли в медучреждении процедуру гемодиализа.

В результате проверки было установлено, что источником бактериального загрязнения стала одна из партий гепарина натрия. В лекарстве обнаружили бактерии клебсиелла пневмонии (Klebsiella pneumoniae), вызывающие тяжелые заболевания.

По информации местных СМИ со ссылкой на родственников пострадавших, погибли как минимум девять человек, однако власти назвали эти данные спекуляцией и подтвердили информацию Pemex о количестве жертв. Семьи погибших и пострадавших готовят иски о привлечении к ответственности виновных к инциденту. По итогам исследования образцов гепарина компания-поставщик клиники Pemex заявила, что речь идет о контрафактной продукции. Как сообщают СМИ, руководство больницы приобрело партию лекарства стоимостью 132 тысячи песо (около 6,6 тысячи долларов США) у частного предпринимателя, который ранее являлся государственным торговым представителем различной фармацевтики. Pemex признала свою ответственность в инциденте. На Полтавщине сеть аптек продавала поддельные лекарства Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала подпольное производство фальсифицированных лекарств из группы нейростимуляторов.

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