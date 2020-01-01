В Болгарии зафиксировали первые случаи COVID-19

Заражены 27-летний мужчина и 75-летняя женщина. Оба пациента в удовлетворительном состоянии.

В Болгарии официально зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщило Болгарское агентство новостей.

Отмечается, что информацию о случаях заражения COVID-19 подтвердили в ходе брифинга представители национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии.

Коронавирус диагностировали у 27-летнего мужчины и 75-летней женщины, оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии. Они были в контакте с 23 людьми, которых проверят на COVID-19. Ранее сообщалось о первом случае заражения коронавирусом в Молдове

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