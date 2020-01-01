В Болгарии зафиксировали первые случаи COVID-19
Заражены 27-летний мужчина и 75-летняя женщина. Оба пациента в удовлетворительном состоянии.
В Болгарии официально зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщило Болгарское агентство новостей.
Отмечается, что информацию о случаях заражения COVID-19 подтвердили в ходе брифинга представители национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии.
Коронавирус диагностировали у 27-летнего мужчины и 75-летней женщины, оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии.
Они были в контакте с 23 людьми, которых проверят на COVID-19.
Ранее сообщалось о первом случае заражения коронавирусом в Молдове.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент