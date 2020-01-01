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В Болгарии зафиксировали первые случаи COVID-19

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Заражены 27-летний мужчина и 75-летняя женщина. Оба пациента в удовлетворительном состоянии.
В Болгарии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом
В Болгарии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом
 
В Болгарии официально зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщило Болгарское агентство новостей.
 
Отмечается, что информацию о случаях заражения COVID-19 подтвердили в ходе брифинга представители национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии.
 
Коронавирус диагностировали у 27-летнего мужчины и 75-летней женщины, оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии.
 
Они были в контакте с 23 людьми, которых проверят на COVID-19.
 

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Теги: Болгария, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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