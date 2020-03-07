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COVID-19 в мире: за сутки скончались 106 человек

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Кроме Китая коронавирус распространился в 93 странах мира. Общее число летальных исходов превысило 3,4 тысячи.
COVID-19 выявили в 93 странах мира вне Китая
COVID-19 выявили в 93 странах мира вне Китая
 
Всемирная организация здравоохранения за сутки 7 марта зафиксировала 3735 новых случаев заражения коронавирусом в мире, из которых 102 пришлись на Китай. Об этом говорится в отчете ВОЗ, опубликованном в воскресенье.
 
Таким образом, за пределами Китая инфекция выявлена у 3633 человек.
 
По данным ВОЗ, всего в мире подтверждены 101 927 случаев заражения, из которых 80 813 - в Китае и 21 110 - за его пределами в 93 странах. 
 
Первые случаи заражения зафиксировали в Ватикане, Того, Перу, Колумбии и Сербии.
 
В общей сложности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом скончались 3073 человека в Китае (28 за сутки) и 413 - по всему миру (78 за сутки).
 
Отметим, по данным газеты South China Morning Post, ведущей электронный подсчет данных о коронавирусе, по состоянию на вечер 7 марта число заразившихся Coivd-19 в мире достигло 104 858 человек.

Из общего числа больных 80 651 находятся в Китае и 24 207 по всему миру.

Общее число смертельных исходов с декабря прошлого года достигло 3560, из них 3070 умерли в Китае.

Ранее сообщалось, что коронавирус не исчезнет летом, поэтому Олимпийские игры в Токио могут провести без зрителей.

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Теги: Китай, ВОЗ, мир, жертвы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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