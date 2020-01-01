Коронавирус: в Европе больше 9 тыс заболевших
В Европе количество зафиксированных случаев коронавируса COVID-19 составило 9358. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в воскресенье, 8 марта.
При этом 255 случаев в Европе стали детальными. Всего в мире по состоянию на сегодняшнее утро подтверждено 106 161 случаев.
Коронавирус зафиксирован в следующих странах:
- Италия - 5883;
- Германия - 795;
- Франция - 716;
- Испания - 374;
- Швейцария - 264;
- Великобритания - 210;
- Нидерланды - 188;
- Бельгия - 169;
- Швеция - 161;
- Норвегия - 147;
- Австрия - 79;
- Греция - 66;
- Исландия - 45;
- Сан-Марино - 27;
- Дания - 31;
- Израиль - 21;
- Финляндия - 19;
- Чехия - 19;
- Ирландия - 19;
- Португалия - 13;
- Грузия - 12;
- Хорватия - 11;
- Эстония - 10;
- Азербайджан - 9;
- Словения - 9;
- Румыния - 9;
- Беларусь - 6;
- Польша - 5;
- Россия - 7;
- Венгрия - 5;
- Северная Македония - 3;
- Словакия - 3;
- Мальта - 3;
- Босния и Герцеговина - 2.
По одному случаю было зафиксировано в Андорре, Армении, Латвии, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Сербии и Украине.
Напомним, что сто новых случаев коронавируса зафиксированы в Испании. Количество заразившихся в стране достигло 525. При этом на сегодня от коронавируса в Испании скончались 10 человек.
Также сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса умерли 27 человек. Всего с начала эпидемии подтверждены более 80,6 тысячи случаев заражения COVID-19 и 3097 смертей.
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