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Коронавирус: в Европе больше 9 тыс заболевших

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Почти две трети инфицированных находятся в Италии. За ней следуют Германия и Франция - там более 700 зафиксированных случаев.
В Европе количество случаев коронавируса превысило 9 тысяч
В Европе количество случаев коронавируса превысило 9 тысяч

В Европе количество зафиксированных случаев коронавируса COVID-19 составило 9358. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в воскресенье, 8 марта.

При этом 255 случаев в Европе стали детальными. Всего в мире по состоянию на сегодняшнее утро подтверждено 106 161 случаев.

Коронавирус зафиксирован в следующих странах:

  • Италия - 5883;
  • Германия - 795;
  • Франция - 716;
  • Испания - 374;
  • Швейцария - 264;
  • Великобритания - 210;
  • Нидерланды - 188;
  • Бельгия - 169;
  • Швеция - 161;
  • Норвегия - 147;
  • Австрия - 79;
  • Греция - 66;
  • Исландия - 45;
  • Сан-Марино - 27;
  • Дания - 31;
  • Израиль - 21;
  • Финляндия - 19;
  • Чехия - 19;
  • Ирландия - 19;
  • Португалия - 13;
  • Грузия - 12;
  • Хорватия - 11;
  • Эстония - 10;
  • Азербайджан - 9;
  • Словения - 9;
  • Румыния - 9;
  • Беларусь - 6;
  • Польша - 5;
  • Россия - 7;
  • Венгрия - 5;
  • Северная Македония - 3;
  • Словакия - 3;
  • Мальта - 3;
  • Босния и Герцеговина - 2.

По одному случаю было зафиксировано в Андорре, Армении, Латвии, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Сербии и Украине.

Напомним, что сто новых случаев коронавируса зафиксированы в Испании. Количество заразившихся в стране достигло 525. При этом на сегодня от коронавируса в Испании скончались 10 человек.

Также сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса умерли 27 человек. Всего с начала эпидемии подтверждены более 80,6 тысячи случаев заражения COVID-19 и 3097 смертей.

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Теги: Европа, Италия, Франция, Германия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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