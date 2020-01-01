Коронавирус: в Европе больше 9 тыс заболевших

Почти две трети инфицированных находятся в Италии. За ней следуют Германия и Франция - там более 700 зафиксированных случаев.

В Европе количество зафиксированных случаев коронавируса COVID-19 составило 9358. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в воскресенье, 8 марта.

При этом 255 случаев в Европе стали детальными. Всего в мире по состоянию на сегодняшнее утро подтверждено 106 161 случаев.

Коронавирус зафиксирован в следующих странах:

Италия - 5883;

Германия - 795;

Франция - 716;

Испания - 374;

Швейцария - 264;

Великобритания - 210;

Нидерланды - 188;

Бельгия - 169;

Швеция - 161;

Норвегия - 147;

Австрия - 79;

Греция - 66;

Исландия - 45;

Сан-Марино - 27;

Дания - 31;

Израиль - 21;

Финляндия - 19;

Чехия - 19;

Ирландия - 19;

Португалия - 13;

Грузия - 12;

Хорватия - 11;

Эстония - 10;

Азербайджан - 9;

Словения - 9;

Румыния - 9;

Беларусь - 6;

Польша - 5;

Россия - 7;

Венгрия - 5;

Северная Македония - 3;

Словакия - 3;

Мальта - 3;

Босния и Герцеговина - 2.

По одному случаю было зафиксировано в Андорре, Армении, Латвии, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Сербии и Украине.

Напомним, что сто новых случаев коронавируса зафиксированы в Испании. Количество заразившихся в стране достигло 525. При этом на сегодня от коронавируса в Испании скончались 10 человек.

Также сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса умерли 27 человек. Всего с начала эпидемии подтверждены более 80,6 тысячи случаев заражения COVID-19 и 3097 смертей.

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