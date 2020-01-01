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Чехия призвала Италию закрыть границу с Европой в связи с коронавирусом

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Италия должна запретить итальянцам выезжать в Европу, считает чешский премьер. Почти две трети зафиксированных в Европе случаев коронавируса произошли в Италии.
Премьер Чехии призвал Италию закрыть границу с Европой из-за коронавируса
Премьер Чехии призвал Италию закрыть границу с Европой из-за коронавируса
пресс-служба Слуги народа

Чехия призвала правительство Италии запретить гражданам страны выезжать в Европу из-за распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Reuters в воскресенье, 8 марта.

Такие меры необходимы для того, чтобы побороть распространение коронавируса в Европе, считает чешский премьер.

"Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу, потому что мы не можем выдать такое распоряжение в Шенгене", - заявил Бабиш.

В Чехии подтвердили 26 случаев коронавируса. Большинство из них связаны с посещениями Италии или общением с лицами, которые там были.

Напомним, что в Европе уже больше 9 тыс заболевших коронавирусом. Почти две трети инфицированных находятся в Италии. За ней следуют Германия и Франция - там более 700 зафиксированных случаев.

Также сообщалось, что коронавирус впервые зафиксировали в Молдове. Инфекцию выявили в Кишеневе у 48-летней женщины, которая вернулась в страну из Италии. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Теги: Италия, Чехия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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