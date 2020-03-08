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В Кыргызстане напали на участниц Марша женщин

Комментариев: 4
На акцию в Бишкеке напали неизвестные в масках. Милиция, приехавшая на место, начала задерживать пострадавших участниц акции.
В Бишкеке напали на участниц женского марша
В Бишкеке напали на участниц женского марша
azattyq.org

В Бишкеке, Кыргызстан, неизвестные напали на участниц Женского марша солидарности, милиция задержала организаторов марша. Об этом сообщает Радио Азаттык в воскресенье, 8 марта.

"Марш должен был начаться с площади Победы, организаторы раздавали участникам транспаранты. В самом начале акции на участников напали неизвестные люди в масках. Некоторых участников марша били ногами, а транспаранты разбросали. К месту конфликта подошли сотрудники милиции и начали задерживать организаторов и участников самого марша", - сказано в сообщении.

Затем задержанных отвезли на автобусах, а нападавшие скрылись. Среди задержанных оказались журналисты и активисты. Их доставили в отделение внутренних дел Свердловского района Бишкека.

Задержанные сообщают, что в РОВД с ними решили "поговорить". Причину задержания в милиции ясно не объясняют.

Напомним, что в Мюнхене женщинам будут частично оплачивать ночные такси. Покрывать часть расходов на такси женщинам будут городские власти, чтобы женщины чувствовали себя в безопасности в ночное время.

Также сообщалось, что в Шотландии прокладки и тампоны станут бесплатными. Шотландия стала первой в мире страной, сделавшей средства личной гигиены бесплатными для женщин.

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Теги: Права человека, женщины, акция, Кыргызстан, права, права женщин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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zveroboy111    08.03.2020, 15:57
Оценка:  0
zveroboy111
Повсякденні війни гаремів за перевагу у контролі місцевого наркотрахвіку.
KIBARG    08.03.2020, 15:28
Оценка:  +9
KIBARG
Вот как раз где уместна активность в защиту и уравнения прав-так вот в таких странах, где это реально необходимо, и где за такое можно отгрести. Тоесть, показатель что с правами всё ок-это когда никто не срывает все эти марши, и даже самых ярых феминисток не закидывают камнями.
zveroboy111    08.03.2020, 15:21
Оценка:  +1
zveroboy111
Гаразді з бабами воювати. А може це було гарем на гарем?
zveroboy111    08.03.2020, 15:19
Оценка:  +1
zveroboy111
Дикуни.
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