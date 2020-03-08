Дело МН17: США доверяют правосудию Нидерландов

Америка не сомневается в беспристрастности судебной системы Нидерландов в рассмотрении дела, заявил Помпео.

США не сомневаются в беспристрастности судебной системы Нидерландов в том, что касается рассмотрения дела МН17. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter.

"Виновные в уничтожении рейса MH17 компании Malaysia Airlines, которое трагическим образом оборвало 298 невинных жизней, должны понести ответственность. США уверены в судебной системе Нидерландов и призывают все страны полностью сотрудничать с продолжающимся расследованием этой трагедии", - написал Помпео.

Отметим, что судебный процесс по делу о крушении малайзийского рейса MH17 начнется в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.

Напомним, 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела о крушении МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Также сообщалось, что у следствия есть свидетель запуска ракеты по самолету.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet