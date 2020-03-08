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Дело МН17: США доверяют правосудию Нидерландов

Комментариев: 2
Америка не сомневается в беспристрастности судебной системы Нидерландов в рассмотрении дела, заявил Помпео.
Майк Помпео
Майк Помпео

США не сомневаются в беспристрастности судебной системы Нидерландов в том, что касается рассмотрения дела МН17. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter.

"Виновные в уничтожении рейса MH17 компании Malaysia Airlines, которое трагическим образом оборвало 298 невинных жизней, должны понести ответственность. США уверены в судебной системе Нидерландов и призывают все страны полностью сотрудничать с продолжающимся расследованием этой трагедии", - написал Помпео.

Отметим, что судебный процесс по делу о крушении малайзийского рейса MH17 начнется в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.

Напомним, 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела о крушении МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Также сообщалось, что у следствия есть свидетель запуска ракеты по самолету.

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Теги: США, Нидерланды, сбит боинг, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Боинг-777, Крушение Боинга 777, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    08.03.2020, 21:15
Оценка:  +11
Брюква_и_Клюква
Фламандцы потеряли больше всех в итоге этого мошканского теракта. Я уверен, что они отдадут должное всем террористам
Letohradek    08.03.2020, 20:33
Оценка:  +18
Letohradek
Не доверяют правосудию Нидерландов, лишь участники транспортировки "бука" в Украину, стрелявшие по самолету, фанаты "останкинской иглы" и кремлевские подонки!
У всех остальных сомнений нет!
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