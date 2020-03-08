Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус: в Италии за сутки больше сотни жертв

Комментариев: 0
В Италии число умерших от коронавируса за сутки достигло 133. Общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек.
Общее число инфицированных выросло за сутки на более чем 1,3 тыс
Общее число инфицированных выросло за сутки на более чем 1,3 тыс

В Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 133, общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек. Об этом сообщает Il Fatto Quotidian.

Сообщается, что за сутки в Ломбардии было зарегистрировано 769 новых случаев заражения, число умерших возросло до 257. Всего в Италии умерли 366 человек.

Общее число инфицированных выросло за сутки на более чем 1,3 тыс. и составляет 6387.

Напомним, что в Европе уже больше 9 тыс заболевших коронавирусом. Почти две трети инфицированных находятся в Италии. За ней следуют Германия и Франция - там более 700 зафиксированных случаев.

Также сообщалось, что коронавирус впервые зафиксировали в Молдове. Инфекцию выявили в Кишеневе у 48-летней женщины, которая вернулась в страну из Италии. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Италия, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, жертвы, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь