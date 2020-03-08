Коронавирус: в Италии за сутки больше сотни жертв

В Италии число умерших от коронавируса за сутки достигло 133. Общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек.

Общее число инфицированных выросло за сутки на более чем 1,3 тыс

В Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 133, общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек. Об этом сообщает Il Fatto Quotidian.

Сообщается, что за сутки в Ломбардии было зарегистрировано 769 новых случаев заражения, число умерших возросло до 257. Всего в Италии умерли 366 человек.

Общее число инфицированных выросло за сутки на более чем 1,3 тыс. и составляет 6387.

Напомним, что в Европе уже больше 9 тыс заболевших коронавирусом. Почти две трети инфицированных находятся в Италии. За ней следуют Германия и Франция - там более 700 зафиксированных случаев.

Также сообщалось, что коронавирус впервые зафиксировали в Молдове. Инфекцию выявили в Кишеневе у 48-летней женщины, которая вернулась в страну из Италии. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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