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Еще один кандидат снялся с президентской гонки в пользу Байдена

Комментариев: 2
Свою кандидатуру с президентской гонки от Демократической партии сняла сенатор Камала Харрис.

Сенатор Камала Харрис сняла свою кандидатуру с президентской гонки от Демократической партии в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом она сообщила в Twitter

"Джо Байден достойно служил нашей стране, мы нуждаемся в нем сейчас как никогда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь его избранию следующим президентом США", - написала Харрис.

"Нам нужен кто-то, кто будет олицетворять достоинство американского народа и борется за тех, чьи голоса слишком часто игнорируются", - добавила она.

Напомним, что ранее из президентской кампании вышел Майкл Блумберг. Бизнесмен потратил на свою кампанию более полумиллиарда долларов. Теперь он решил выбыть из гонки и поддержал кандидатуру Джо Байдена.

Перед ним демократ Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США. Ранее политик одержал впечатляющую победу на праймериз в Айове, однако в Южной Каролине потерпел "сокрушительное поражение".

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Теги: США, выборы в США, Байден, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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БийКацапів    08.03.2020, 23:44
Оценка:  0
БийКацапів
БМ нанимает только тупых ,писать эти статьи.
Камала Харрис сняла свою кандидатуру с Президентской гонки ещё 3-го Декабря 2019 года.
Сейчас, она только выразила свою поддержку Байдену.
Drokus    08.03.2020, 23:06
Оценка:  -4
Drokus
Джо, твоё место на свалке. Старый, злобный пенс-маразматик, не должен править страной, да и ни чем вообще.
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