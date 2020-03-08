Еще один кандидат снялся с президентской гонки в пользу Байдена

Свою кандидатуру с президентской гонки от Демократической партии сняла сенатор Камала Харрис.

Сенатор Камала Харрис сняла свою кандидатуру с президентской гонки от Демократической партии в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом она сообщила в Twitter

"Джо Байден достойно служил нашей стране, мы нуждаемся в нем сейчас как никогда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь его избранию следующим президентом США", - написала Харрис.

"Нам нужен кто-то, кто будет олицетворять достоинство американского народа и борется за тех, чьи голоса слишком часто игнорируются", - добавила она.

This morning, I announced I’m endorsing Joe Biden for president because we need someone who reflects the decency and dignity of the American people and who fights for those whose voices are too often ignored. https://t.co/H7AgCoTwd6 — Kamala Harris (@KamalaHarris) March 8, 2020

Напомним, что ранее из президентской кампании вышел Майкл Блумберг. Бизнесмен потратил на свою кампанию более полумиллиарда долларов. Теперь он решил выбыть из гонки и поддержал кандидатуру Джо Байдена.

Перед ним демократ Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США. Ранее политик одержал впечатляющую победу на праймериз в Айове, однако в Южной Каролине потерпел "сокрушительное поражение".

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