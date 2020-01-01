Израиль будет отправлять на карантин всех прибывших из-за границы

Людей планируют помещать на 14-дневный карантин из-за коронавируса, сообщил Биньямин Нетаньяху.

Израиль намерен отправлять на 14-дневный карантин всех прибывших из-за границы. Такие меры связаны с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху, передает Reuters.

Таким образом Израиль планирует сотрудничать с США в борьбе с распространением коронавируса.

"Мы договорились с правительством США о технологическом сотрудничестве для разработки обширных и очень быстрых методов тестирования, а также по поводу разработки вакцин", – сказал Биньямин Нетанияху.

Израиль также планирует разработать собственное тестирование на коронавирус, которое можно будет провести в домашних условиях. Правительство пока не приняло решение о запрете на передвижение для путешественников из США или о требовании посадить их на обязательный карантин.

Ранее Чехия призвала Италию закрыть границу с Европой в связи с коронавирусом.

Напомним, что в Европе уже больше 9 тыс заболевших коронавирусом. Почти две трети инфицированных находятся в Италии. За ней следуют Германия и Франция - там более 700 зафиксированных случаев.

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