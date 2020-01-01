В Канаде два человека погибли в результате стрельбы в отеле

По сообщениям СМИ, еще два человека госпитализированы. Они находятся в тяжелом состоянии.

В Канаде в результате стрельбы убито два человека

Два человека были убиты и еще двое получили ранения в результате стрельбы в небольшой гостинице в канадском городе Гамильтон, провинция Онтарио. Об этом, в воскресенье, 8 марта, сообщил телеканал CBC.

Известно, что погибли мужчина и женщина. Еще двое мужчин находятся в больнице в тяжелом состоянии. Инцидент произошел рано утром в воскресенье.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и не сообщает подробностей. Район происшествия оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в столице Филиппин Маниле уволенный охранник торгового центра со стрельбой взял в заложники по меньшей мере 27 бывших коллег. Также произошла стрельба в пивоваренной компании Милуоки, США. Стрелок убил пять человек и покончил с собой.

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