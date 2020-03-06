Илон Маск назвал панику вокруг коронавируса тупостью

Штаб-квартира и головной завод Tesla в Калифорнии продолжают работу в обычном режиме несмотря на то, что в этом штате зарегистрирована первая смерть из-за коронавируса, а число зараженных достигло 66.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что люди слишком остро реагируют на распространение коронавируса, и назвал связанную с этим панику “тупостью”.

The coronavirus panic is dumb — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2020

“Паника по поводу распространения коронавируса - это тупость”, - написал он в своем Twitter.

Среди работников Tesla о случаях инфицирования пока не сообщалось.

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в эфире Third RowTesla на YouTube рассказал о худшем, но прибыльном месте работы.

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