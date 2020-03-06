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Илон Маск назвал панику вокруг коронавируса тупостью

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Штаб-квартира и головной завод Tesla в Калифорнии продолжают работу в обычном режиме несмотря на то, что в этом штате зарегистрирована первая смерть из-за коронавируса, а число зараженных достигло 66.
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что люди слишком остро реагируют на распространение коронавируса, и назвал связанную с этим панику “тупостью”. 

“Паника по поводу распространения коронавируса - это тупость”, - написал он в своем Twitter.

Среди работников Tesla о случаях инфицирования пока не сообщалось.

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в эфире Third RowTesla на YouTube рассказал о худшем, но прибыльном месте работы.

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Теги: паника, Коронавирус, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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