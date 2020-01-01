Неизвестный устроил стрельбу в парижской мечети

Мужчина, лицо которого было скрыто шлемом, прошёл во двор мечети и выстрелил в находившего там человека, после чего скрылся с места преступления.

Неизвестный учинил стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа, в результате чего был ранен один человек. Об этом, в воскресенье, 8 марта, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источники в местной полиции.

По данным источников, вооруженный мужчина, на котором был защитный шлем, проник во внутренний двор мечети в 19-м округе столицы Франции и ранил другого человека, после чего скрылся на скутере.

Как стало известно, пострадавший получил серьезные ранения.

В данный момент местонахождение стрелка не установлено.

Ранее два человека были убиты и еще двое получили ранения в результате стрельбы в небольшой гостинице в канадском городе Гамильтон, провинция Онтарио.

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