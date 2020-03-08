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Футболисты Пескары из-за коронавируса вышли на матч в медицинских масках

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По постановлению правительства Италии все спортивные мероприятия в стране до третьего апреля пройдут без зрителей.
Игроки Пескары
Игроки Пескары
Getty Images

Футболисты итальянского клуба Пескара Серии Б планировали выйти на игру 28-го тура против Беневенто в защитных масках, однако судья не позволил им этого сделать.Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщила пресс-служба Пескары на официальной странице клуба в Twitter. 

Отмечается, что игроки хотели так оградить себя от коронавируса.

Судья же заявил, что такая мера не предусмотрена регламентом и попросил игроков снять маски.

Ранее Федерация тенниса Украины выразила свою неготовность ехать в Японию на матч Кубка Федерации из-за коронавируса и предложила провести его в Украине или на нейтральной территории.

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Теги: футбол, Италия, Пескара, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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