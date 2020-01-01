Коронавирус в США: инфицировано более 500 человек

Общее число смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции в США достигло двадцати одного .

В США число инфицированных коронавирусом превысило 500 человек

Число заразившихся COVID-19 в Соединенных Штатах превысило полтысячи. Об этом сообщила в воскресенье, 8 марта, телекомпания CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Так, согласно официальной информации, общее число инфицированных в США достигло 512. В него также включены граждане Соединенных Штатов, эвакуированные из китайского города Ухань, а также с круизного лайнера Diamond Princess.

Еще 21 инфицированный находится на борту корабля Grand Princess, который получил разрешение пришвартоваться в воскресенье в порту Окленда, штат Калифорния. Всего случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 33 штатах.

Согласно последним данным, опубликованным CNN, общее число смертельных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, достигло в США 21. Из них 18 смертей зарегистрированы в Вашингтоне, две - во Флориде и одна - в Калифорнии.

Ранее эксперты заявили, что мировая экономика может потерять до 2,7 триллиона долларов США (2,38 триллиона евро) из-за распространения коронавируса COVID-19.

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