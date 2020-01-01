Коронавирус в Китае: за сутки умерли 22 человека

По данным, госкомитета по вопросам здравоохранения и гигиены КНР, 1535 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

В Китае за сутки от коронавируса умерли 22 человека

Количество умерших от пневмонии вызываемой коронавирусом в Китае выросло за сутки на 22 до 3119 человек. Из них 21 человек умер за сутки в эпицентре вспышки - провинции Хубэй. Соответствующие данные приводит в понедельник, 9 марта, Государственный комитет по вопросам здравоохранения и гигиены КНР.

По данным ведомства, за прошедшие сутки выздоровели 1535 человек, таким образом общее число излечившихся и выписанных из китайских больниц составило 58 600 человек.

Также, власти КНР сообщают о 40 новых случаях заражения COVID-19. Согласно последним данным, общее число заразившихся в Китае, таким образом, составляет 80 735 человек.

Ранее сообщалось, что число заразившихся COVID-19 в Соединенных Штатах превысило полтысячи.

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