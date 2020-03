Врачи запретили трогать лицо грязными руками: Twitter ответил

Для того, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией медики советуют выполнять простые вещи. Среди прочего - регулярное мытье рук и отказ от привычки трогать лицо.

Социальная сеть с юмором отнеслась к многочисленным просьбам медиков, не трогать лицо грязными руками. Twitter наводнили рекомендации и советы, как противостоять вредоносной привычке.

С тем, что это достаточно трудно, согласилась газета Washington Post. Так, журналисты издания насчитали десяток случаев, когда публичный человек советует не трогать лицо и тут же сам касается своего. В пример, газета приводит вице-президента США Майкла Пенса.

Mike Pence, Coronavirus Pandemic Taskforce Czar: DO NOT touch your face and be careful shaking hands. We must TAKE THESE PRECAUTIONS to prevent the spread of this deadly virus.

Also Mike Pence aka "Booger Mike":pic.twitter.com/88jHwcUPOo — Covfefe Jones- King Of Shade FBR (@King_Of_Shade) March 2, 2020

“На этом фоне Пенс похож на ходячее бактериологическое оружие: он не только трогает свой нос, но и жмет после этого руки”, - пишет Washington Post.

Не смеяться над политиками, а попробовать самому избавиться от пагубной привычки попробовали пользователи Twitter.

This is a PSA:

The CDC said to avoid catching the Corona virus don’t touch your face. These cones, available at all Premier Pet Supply locations, in Michigan, are the solution. You’re welcome pic.twitter.com/GN9KyuMdgv — Go Green (@GoGreen566) March 8, 2020

“ВОЗ советует не трогать лицо, чтобы не заразиться коронавирусом. Решение - колпак, который продается в Premier Pet Supply в Мичигане. Добро пожаловать!”, - гласит подпись к посту.

Идею подхватили и другие пользователи.

The CDC said to avoid catching the corona virus don't touch your face. Available at you local pet store in all sizes #lol #Coronvirus pic.twitter.com/gnvLWhSXhe — Peter Vermeulen (@pvermeul_peter) March 4, 2020

“Центры по контролю и профилактике заболеваний США советуют избегать прикосновений к лицу, чтобы не подхватить коронавирус. Доступно в магазинах товаров для животных во всех размерах”- советует другой находчивый гражданин.

Некоторые пошли дальше и предлагают использовать не колпак, а водолазный шлем.

When people tell you not to touch your face to help prevent in the spread of corona virus suddenly me thinks del boy had the right idea pic.twitter.com/BgTBQTX1XR — Amber Moran (@AmberLMoran) March 7, 2020

Однако, другие водолазный шлем называют старомодным и предлагают современное решение.

Wouldn’t it be simpler to just wash your hands and not touch your face? People are ridiculous and the hype over this virus is insane. #COVID19 #coronaviruslondon pic.twitter.com/2QpIVheYeC — Mellie (@Mellie_Worlds) March 6, 2020

Лучшая серия советов, как отказаться от привычки касаться лица, связана с усилением самоконтроля.

Working on not touching my face :) pic.twitter.com/qfyNdrDReh — Hannah (@McBBQSauce) March 5, 2020

gay face touching in the age of the coronavirus pic.twitter.com/IAeeZddyF8 — nolan (@auntanxiety) March 6, 2020

Также пользователи Twitter вспомнили, что есть специальный сервис, который сигнализирует, если рука приближается к лицу. Работает это так:

An app to prevent you from touching your face. Now with scary noises! https://t.co/tsCvXalOdp pic.twitter.com/7JRXxwAPDb — Melissa McEwen (@melissamcewen) March 6, 2020

А кто-то советует не бороться с собой и пуститься “во все тяжкие”.

