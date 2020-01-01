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Северная Корея запустила три ракеты

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Южнокорейские военные зафиксировали второй за неделю пуск ракет из КНДР в Японское море.
Северная Корея запустила три ракеты
Северная Корея запустила три ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Yonhap в понедельник, 9 марта.
 
"Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея выпустила три неустановленные снаряды в Восточное (Японское - ред.) море в понедельник, через неделю после того, как коммунистический режим выпустил два снаряда ближнего радиуса действия", - говорится в сообщении.
 
Как отмечается, ракеты были выпущены в северо-восточном направлении из районов, прилегающих к городу Сондок в восточной провинции Хамхын.
 
О типе ракет, дальность и высоте полета пока не сообщается.
 
В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.
 

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Теги: Северная Корея, ракеты, КНДР, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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