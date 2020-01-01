Южнокорейские военные зафиксировали второй за неделю пуск ракет из КНДР в Японское море.

Северная Корея запустила три ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Yonhap в понедельник, 9 марта.

"Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея выпустила три неустановленные снаряды в Восточное (Японское - ред.) море в понедельник, через неделю после того, как коммунистический режим выпустил два снаряда ближнего радиуса действия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ракеты были выпущены в северо-восточном направлении из районов, прилегающих к городу Сондок в восточной провинции Хамхын.

О типе ракет, дальность и высоте полета пока не сообщается.

В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение

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