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Франция запретила массовые мероприятия из-за коронавируса

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Власти создадут список полезных для национальной жизни мероприятий", которые позволят проводить.
Франция запретила массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти Франции для борьбы с распространением коронавируса запретили все мероприятия по более 1000 участников. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран, пишет DW.

Ранее запрет распространялся на собрания более 5 тысяч человек. 

По его словам, власть выдаст список событий, которые можно считать "полезными для национальной жизни" и которые позволят проводить.

Также для борьбы с эпидемией правительство хочет вызвать на работу врачей, которые уже находятся на пенсии, а также студентов-медиков. 

По последним данным, во Франции зарегистрировано почти 400 случаев заражения коронавирусом.

 

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Теги: вирусы, Франция, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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