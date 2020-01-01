Франция запретила массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти создадут список полезных для национальной жизни мероприятий", которые позволят проводить.

Власти Франции для борьбы с распространением коронавируса запретили все мероприятия по более 1000 участников. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран, пишет DW.

Ранее запрет распространялся на собрания более 5 тысяч человек.

По его словам, власть выдаст список событий, которые можно считать "полезными для национальной жизни" и которые позволят проводить.

Также для борьбы с эпидемией правительство хочет вызвать на работу врачей, которые уже находятся на пенсии, а также студентов-медиков.

По последним данным, во Франции зарегистрировано почти 400 случаев заражения коронавирусом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet