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Российский рубль рухнул после падения цен на нефть

Комментариев: 28
Российская валюта упала почти на 10% по отношению к доллару - до минимальных показателей за четыре года.
Рубль обвалился на 10%
Рубль обвалился на 10%

Российский рубль упал на 9,8% на международном рынке Forex, превысив отметку в 75 рублей за доллар.

Согласно данным торгов в понедельник, 9 марта, курс евро поднялся выше 86 рублей (+11%).

Таким образом российская валюта обновила минимумы с начала 2016 года.

Рубль дешевеет на фоне обвала цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 23,4% и достигла уровня $34,66 за баррель. При этом на пике снижения цена нефти опускалась до $31,02, что на 31,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В Минфине РФ заявили, что объем ликвидных средств ФНБ на 1 марта составил 10,1 трлн руб. ($150,1 млрд), их достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 на протяжении 6-10 лет.

В связи с этим Минфин анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке.

"Сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета - в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Центробанк РФ на месяц приостановил покупку валюты. 

Стоит отметить, что из-за обвала цен на нефть также рухнули мировые фондовые рынки

 

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Теги: нефть, рубль, курс рубля, курс доллара к рублю, падение рубля, падение цены на нефть
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (28)
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Духовный_скреп    09.03.2020, 16:31
Оценка:  +12
Духовный_скреп
Всёвывоёти.Нам ничево не страшно пусть даже нефть по 10.
ВосставшийИзБана    09.03.2020, 16:38
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
#ЛишьбыНеБылоВойны!
Духовный_скреп    09.03.2020, 17:09
Оценка:  +4
Духовный_скреп
В том-то и дело,что в данной ситуации Московию спасёт только конфликт международного масштаба.Я лично опасаюсь подлости со стороны этого племени.
Da-Gabon    09.03.2020, 15:39
Оценка:  -24
Da-Gabon
Сегодня на бирже выходной. А Форекс - для игроков на валюте. Кто-то заработал, кто-то пролетел.
Graddfeydd    09.03.2020, 15:34
Оценка:  +21
Graddfeydd
"Запас средств ФНБ на 6-10 лет" - это скрепная брехня: запас у них в районе 9% ВВП (если он действительно существует), а текущие цены на нефть - это примерно минус 3% расианского ВВП. Т.е. запас от силы на 3 года. На войнушки они расходы не уменьшат, на вертухаев и чеченов - тоже. Привет бюджетникам
autsaider_gigimo    09.03.2020, 14:52
Оценка:  +25
autsaider_gigimo
Ох уж эта гейропушка, ну не как не дает рассиюшке встать с колен...
vlabzh    09.03.2020, 14:35
Оценка:  -3
vlabzh
Это похоже на начало мирового системного кризиса.
Проблемы с климатом и вирусом из этой же серии.
ЗовПрироды    09.03.2020, 14:42
Оценка:  +27
ЗовПрироды
Это похоже на развал россии. Теплая зима удешевила резко нефть и газ. Без экспорта сырья на россия не жилец и это прекрасно.
Da-Gabon    09.03.2020, 15:40
Оценка:  -23
Da-Gabon
Да, да. Начинай праздновать.
sebax    09.03.2020, 14:03
Оценка:  +31
sebax
Рузьке ням ням ягель!
ВосставшийИзБана    09.03.2020, 13:55
Оценка:  +31
ВосставшийИзБана
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, — будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду." М.Е.Салтыков-Щедрин.
БийКацапів    09.03.2020, 13:47
Оценка:  +7
БийКацапів
Партия Едрим Россию скорл будет на гастролях в Саудовской Арабии танцевать Леблядиное Озеро.
БийКацапів    09.03.2020, 13:45
Оценка:  +7
БийКацапів
Кпк пел Высоцки: Рупель-это бумажка , превратим её в какашку."
ВосставшийИзБана    09.03.2020, 14:08
Оценка:  +29
ВосставшийИзБана
Рупь не деньги, рупь — бумажка,
Экономить — тяжкий грех.
Ах, душа моя тельняшка —
Cорок полос, семь прорех!
БийКацапів    09.03.2020, 13:40
Оценка:  +8
БийКацапів
Зато сколько денег будет у Кацапян. Они все будут миллиардерами, как в Зимбабве. И называться страна будет Россимбабве, а люди станут негросиянами.
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