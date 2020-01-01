В Иране освободили 70 тысяч заключенных из-за коронавируса

Чтобы предотвратить распространение болезни, решено освободить заключенных.

В Иране власти освободили около 70 тысяч заключенных из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом проинформировал председатель Верховного суда ИРИ Эбрахим Раиси, сообщает агентство Tasnim.

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Решение временно выпустить из тюрем заключенных принимали суды по всей стране. Особое внимание было уделено тем, кто уже страдает каким-либо заболеваниями, делающими людей более уязвимыми перед коронавирусом.

Председатель также отметил, что дела, связанные с запасами предметов медицинского назначения, в судах рассматриваются вне очереди. Он призвал должностных лиц устранить недостатки в борьбе с коронавирусом и поддержать медицинский персонал - тех, "кто является солдатами на переднем крае" в борьбе с этой болезнью. По его словам, "чтобы справиться с коронавиурсом, необходимы решимость и единство нации".

Напомним, ранее сообщалось, что в Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей.