В КНР спрогнозировали сроки продолжительности эпидемии коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире будет сложной по меньшей мере еще три месяца, считают ученые.

В Китае ситуация с коронавирусом улчшается

Китайские ученые считают, что распространение коронавируса в мире будет продолжаться до конца июня. Об этом в понедельник, 9 марта, заявил ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, сообщает Интерфакс.

"Необходимо усилить санитарный контроль на границах и установить жесткую карантинную политику для приезжих из зарубежных регионов, затронутых эпидемией", - подчеркнул специалист.

Он отметил, что провинции Гуандун, которая является крупным китайским международным хабом, "возможно, понадобится помощь, чтобы контролировать приезд из таких районов мира".

Помощь может включать защитные медицинские комплекты, наборы тестов для определения коронавируса, оборудование, технологию лечения заболевания, добавил Чжун Наньшань.

Количество умерших от пневмонии вызываемой коронавирусом в Китае выросло за сутки на 22 до 3119 человек. Из них 21 человек умер за сутки в эпицентре вспышки - провинции Хубэй.

В мире количество больных коронавирусом превысило 110 тысяч человек, около 62 тысяч из которых вылечились, почти 3800 - умерли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet