В КНР спрогнозировали сроки продолжительности эпидемии коронавируса
Китайские ученые считают, что распространение коронавируса в мире будет продолжаться до конца июня. Об этом в понедельник, 9 марта, заявил ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, сообщает Интерфакс.
"Необходимо усилить санитарный контроль на границах и установить жесткую карантинную политику для приезжих из зарубежных регионов, затронутых эпидемией", - подчеркнул специалист.
Он отметил, что провинции Гуандун, которая является крупным китайским международным хабом, "возможно, понадобится помощь, чтобы контролировать приезд из таких районов мира".
Помощь может включать защитные медицинские комплекты, наборы тестов для определения коронавируса, оборудование, технологию лечения заболевания, добавил Чжун Наньшань.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet