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В Афганистане два кандидата объявили себя "президентами"

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Премьер-министр Абдулла Абдулла не признал победу на выборах действующего президента Ашрафа Гани.
Победа Ашрафа Гани (на фото – в центре) была признана мировым сообществом
Победа Ашрафа Гани (на фото – в центре) была признана мировым сообществом

В столице Афганистана Кабуле прошли сразу две церемонии вступления в должность президента страны. Об этом сообщает Радио Свобода в понедельник, 9 марта.

Так, в президентском дворце присягу принял действующий глава государства Ашраф Гани. В соседнем дворце одновременно происходила инаугурация объявившего о своей победе на президентских выборах премьер-министра Абдуллы Абдуллы.

Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября прошлого года. Окончательные результаты были объявлены через пять месяцев – 18 февраля. Согласно заявлению Избирательной комиссии страны Хавы Алам Нуристани, Ашраф Гани победил на выборах, получив 50,64% голосов избирателей. Его победа была признана мировым сообществом.

Второе место с 39,52% голосов, по официальным данным, занял глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Он отказался признать результаты выборов и планирует сформировать своё собственное правительство.

Формирование двух параллельных правительств в Афганистане проходит на фоне запланированных переговоров Кабула с радикальным движением "Талибан". Представители движения 29 февраля подписали соглашение о перемирии с США.

Документ предусматривает вывод военнослужащих международной коалиции из страны. Талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры о урегулировании ситуации с правительством Афганистана.

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Теги: Афганистан, президент, Талибан, премьер-министр, инаугурация, война в афганистане, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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