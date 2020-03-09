Слепаков спел песню о женщинах к 8 марта

В песне девушка требует от мужчины подарков, внимания и любви. Но при этом свои просьбы сопровождает специфическими обращениями.

Российский шоумен и юморист Семен Слепаков спел новую песню, посвященную празднику 8 марта.

"Я считаю, что в наступающий день 8 марта женщины должны сообщать мужчинам свои желания самым эффективным образом", – сделал он вступление, перед тем, как начал петь.

В этой песне девушка требует от своего мужчины подарков, внимания и любви. Но при этом свои просьбы сопровождает весьма специфическими обращениями: "Люби меня, мразь", "Поздравь меня, мразь", "Делай детей, тварь".

Сам Слепаков после окончания песни спрашивает кого-то, кто снимал видел: "Мразь, ты сняла?". Женский голос отвечает, что все снято.

Отметим, что Слепаков в своей песне обыгрывает недавнее вирусное видео, на котором женщина ругалась на таксиста, поскольку она очень торопилась в фитнес-центр.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее сообщалось, что в Херсоне депутатам к 8 марта спели песню Смаженый кабанчик. Певца, который выступил в зале заседаний облсовета, сопровождали две полуобнаженные танцовщицы.

Мужчина водил полуголую девушку на поводке в ТЦ

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