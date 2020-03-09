Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Слепаков спел песню о женщинах к 8 марта

Комментариев: 1
В песне девушка требует от мужчины подарков, внимания и любви. Но при этом свои просьбы сопровождает специфическими обращениями.

Российский шоумен и юморист Семен Слепаков спел новую песню, посвященную празднику 8 марта.

"Я считаю, что в наступающий день 8 марта женщины должны сообщать мужчинам свои желания самым эффективным образом", – сделал он вступление, перед тем, как начал петь.

В этой песне девушка требует от своего мужчины подарков, внимания и любви. Но при этом свои просьбы сопровождает весьма специфическими обращениями: "Люби меня, мразь", "Поздравь меня, мразь", "Делай детей, тварь".

Сам Слепаков после окончания песни спрашивает кого-то, кто снимал видел: "Мразь, ты сняла?". Женский голос отвечает, что все снято.

Отметим, что Слепаков в своей песне обыгрывает недавнее вирусное видео, на котором женщина ругалась на таксиста, поскольку она очень торопилась в фитнес-центр.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее сообщалось, что в Херсоне депутатам к 8 марта спели песню Смаженый кабанчик. Певца, который выступил в зале заседаний облсовета, сопровождали две полуобнаженные танцовщицы.

Мужчина водил полуголую девушку на поводке в ТЦ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, песни, юмор, женщина, мужчина, 8 марта, песня, поздравление с 8 марта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
СТЕКЛО_МОЙ    09.03.2020, 21:43
Оценка:  +17
СТЕКЛО_МОЙ
песья посвящается Люськам Жбановым !!!!!!!!!!!!!!!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь