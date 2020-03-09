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В Китае из-под обломков рухнувшего отеля достали 11 погибших

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На момент трагедии здание отеля Синьцзя находилось в состоянии ремонта. Владелец гостиницы задержан.
Спасатели эвакуируют пострадавших при обрушении отеля в городе Цюаньчжоу
Спасатели эвакуируют пострадавших при обрушении отеля в городе Цюаньчжоу

В результате обрушения отеля Синьцзя в городе Цюаньчжоу в восточной китайской провинции Фуцзянь погибли не менее 11 человек. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 9 марта.

Ранее были найдены и спасены 50 человек. Под завалами могут находиться еще до 20 человек. Более 1000 пожарных, полицейских и медработников принимают участие в спасательных работах.

Предварительное расследование показало, что на момент трагедии здание отеля Синьцзя находилось в состоянии ремонта. Владелец гостиницы находится под контролем полиции.

Строительство здания, общей площадью 7 тысяч кв. метров началось в 2013 году. В 2018 году оно было преобразовано в отель на 66 номеров.

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями направило в Цюаньчжоу рабочую группу для оказания помощи в спасении и расследовании причин трагедии.

Ранее сообщалось, что рухнувший 7 марта отель использовался для карантина людей, которые общались с пациентами, заразившимися коронавирусом COVID-19.

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Теги: Китай, гостиница, отель, обрушение, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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