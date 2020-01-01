В Ираке погибли двое военнослужащих США

Военнослужащие были убиты в момент, когда они сопровождали и консультировали сотрудников иракских сил безопасности в рамках миссии по уничтожению оплота ИГИЛ.

Двое американских военных были убиты "вражескими силами" в Ираке. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на заявление вооруженных сил США в понедельник, 9 марта.

Отмечается, что военнослужащие были убиты в момент, когда они сопровождали и консультировали сотрудников иракских сил безопасности в рамках миссии по уничтожению оплота террористов ИГИЛ в горных областях северного и центрального Ирака.

Согласно политике Пентагона, имена погибших не раскрываются, пока уведомление о случившемся не получено их ближайшими родственниками.

Как известно, в Ираке размещено свыше 5000 американских военнослужащих, в задачу которых входит обучение и поддержка иракских войск, ведущих боевые действия против ИГИЛ.

В феврале стало известно, что НАТО возобновит и расширит миссию в Ираке. Она была приостановлена 4 января на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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