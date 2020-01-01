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США ввели санкции против "дочки" Роснефти

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Америка обвинила компанию TNK Trading International SA в поставках венесуэльской нефти в обход ранее введенных санкций.
Против TNK Trading International SA ввели санкции
Против TNK Trading International SA ввели санкции
Bloomberg

США ввели санкции против дочерней компании Роснефти TNK Trading International SA. Об этом говорится в распространенном в четверг, 12 марта, заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Америка утверждает, что "дочка" Роснефти осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

"Управление по контролю за иностранными активами сегодня вводит санкции против TNK Trading International SA за операции в нефтяном секторе венесуэльской экономики. Компания зарегистрирована в Швейцарии и является дочерней структурой государственной компании Роснефть. После введения 18 февраля санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. (отправку) грузов с венесуэльской нефтью стала осуществлять TNK Trading International SA в обход санкционных мер", - говорится в сообщении.

"Сегодняшние действия означают, что вся собственность, имущественные интересы TNK Trading International SA, находящиеся на территории США или контролируемые гражданами Соединенных Штатов, а также организации, которыми прямо или косвенно на 50% и более владеют указанные физические и юридические лица, блокируются, и о них должно быть заявлено в управление", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что США вывели из-под санкций ряд российских компаний. Американский минфин исключил из санкционного списка российские компании, которые попали в него из-за ядерной программы КНДР.

Отметим, в феврале в США объявили о введении санкций против Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью. В РФ их назвали незаконными.

 

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Теги: Россия-США, США, Роснефть, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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