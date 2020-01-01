США ввели санкции против "дочки" Роснефти

Америка обвинила компанию TNK Trading International SA в поставках венесуэльской нефти в обход ранее введенных санкций.

США ввели санкции против дочерней компании Роснефти TNK Trading International SA. Об этом говорится в распространенном в четверг, 12 марта, заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Америка утверждает, что "дочка" Роснефти осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

"Управление по контролю за иностранными активами сегодня вводит санкции против TNK Trading International SA за операции в нефтяном секторе венесуэльской экономики. Компания зарегистрирована в Швейцарии и является дочерней структурой государственной компании Роснефть. После введения 18 февраля санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. (отправку) грузов с венесуэльской нефтью стала осуществлять TNK Trading International SA в обход санкционных мер", - говорится в сообщении.

"Сегодняшние действия означают, что вся собственность, имущественные интересы TNK Trading International SA, находящиеся на территории США или контролируемые гражданами Соединенных Штатов, а также организации, которыми прямо или косвенно на 50% и более владеют указанные физические и юридические лица, блокируются, и о них должно быть заявлено в управление", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что США вывели из-под санкций ряд российских компаний. Американский минфин исключил из санкционного списка российские компании, которые попали в него из-за ядерной программы КНДР.

Отметим, в феврале в США объявили о введении санкций против Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью. В РФ их назвали незаконными.

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