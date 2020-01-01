У президента Бразилии обнаружили коронавирус - СМИ

Незадолго до этого он встречался с президентом США Дональдом Трампом. Covid-19 выявили у чиновника из окружения Жаира Болсонару, который также сопровождал его в ходе поездки в США.

Тест выявил коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает ряд испанских и португальских СМИ, в частности Politico.mx.

Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом - инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.

Известно, что они с президентом Жаиром Болсонару в минувшие выходные посещали США, где проводили встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Симптомы заболевания у Вайнгартена появились после посещения штаб-квартиры Южного командования вооруженными силами США в Майами. В связи с этим президент Бразилии был помещен под наблюдение.

К слову, Фабио Вайнгартен, у которого выявили коронавирус, находился бок о бок с президентом США Трампом, соответствующее фото он успел опубликовать в своей соцсети.

Напомним, что ранее Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней. Ограничения вступят в силу с 13 марта. Также американский лидер анонсировал налоговые послабления для граждан и предприятий страны, пострадавших от COVID-19.

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