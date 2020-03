Илон Маск перепутал фото Марса и Луны

После того, как ВОЗ признала коронавирус пандемией, Илон Маск в четверг, 11 марта, написал в своем Twitter, что пора осваивать Марс. Однако предприниматель сопроводил твит фотографией Луны красноватого оттенка.

Ошибку Маска заметил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Он рассказал, что на фото Маска изображена Луна во время полного затмения.

Elon, Can I assume you know that the Mars in your "Occupy Mars” Tweet is actually an image of the Full Moon during a lunar eclipse, but the image on my shirt is Mars for real. -Neil pic.twitter.com/J8jq0o2nSN